Прямой эфир

Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект

16 июля 2024 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нарушителей на электросамокатах в Минске помогает выявлять искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, могут не только найти бесправника, зафиксировать нарушение ПДД, но также установить личность пользователя средств персональной мобильности или пешехода, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. За минскими магистралями в режиме онлайн следит мониторинговая группа.

Как устроена их работа узнала Арина Верховская.

Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект-1

Пешеходный переход на улице Каховской. Водитель авто не уступил дорогу велосипедисту. Подобные ситуации инспекторы ГАИ фиксируют ежедневно.

Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект-4

Арина Верховская, корреспондент:
Благодаря современным технологиям зафиксировать нарушение намного легче. 24 на 7 на участках улично-дорожной сети работают видеокамеры. Информация с них поступает группе мониторинга, а далее ближайшему наряду ДПС.

Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект-7

Система видеоаналитики помогает найти нарушителя в режиме реального времени и отслеживает его дальнейшие передвижения. С помощью камер следят в том числе и за пешеходами на средствах персональной мобильности.

Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект-10

Александр Коршук, инспектор группы мониторинга дорожного движения отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С помощью искусственного интеллекта предоставляется возможным установить регистрационный знак транспортного средства, установить личность водителя, который допустил нарушение правил дорожного движения, а также найти иного участника дорожного движения.

Подробнее в видео.

# Правила дорожного движения # общество # Арина Верховская

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ Минской области помогает водителям справляться с жарой
16 июля 2024 18:04

ГАИ Минской области помогает водителям справляться с жарой

На Кургане Славы проходит сезон летних выставок, посвящённый 80-летию освобождения Беларуси
16 июля 2024 18:04

На Кургане Славы проходит сезон летних выставок, посвящённый 80-летию освобождения Беларуси

Введён режим ЧС! Какие регионы Беларуси больше всего пострадали от урагана?
16 июля 2024 17:54

Введён режим ЧС! Какие регионы Беларуси больше всего пострадали от урагана?