Нарушителей на СПМ в Минске помогает выявлять искусственный интеллект

Нарушителей на электросамокатах в Минске помогает выявлять искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, могут не только найти бесправника, зафиксировать нарушение ПДД, но также установить личность пользователя средств персональной мобильности или пешехода, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. За минскими магистралями в режиме онлайн следит мониторинговая группа. Как устроена их работа узнала Арина Верховская.

Пешеходный переход на улице Каховской. Водитель авто не уступил дорогу велосипедисту. Подобные ситуации инспекторы ГАИ фиксируют ежедневно.

Арина Верховская, корреспондент:

Благодаря современным технологиям зафиксировать нарушение намного легче. 24 на 7 на участках улично-дорожной сети работают видеокамеры. Информация с них поступает группе мониторинга, а далее ближайшему наряду ДПС.

Система видеоаналитики помогает найти нарушителя в режиме реального времени и отслеживает его дальнейшие передвижения. С помощью камер следят в том числе и за пешеходами на средствах персональной мобильности.