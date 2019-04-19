Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый востребованный блок вопросов от белорусов, конечно же, социальный: зарплаты, пенсии, рабочие места, медицинское обслуживание и образование. Эти темы волнуют жителей белорусских городов больше всего.
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