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Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

19 апреля 2019 08:26
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Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска-1


Самый востребованный блок вопросов от белорусов, конечно же, социальный: зарплаты, пенсии, рабочие места, медицинское обслуживание и образование. Эти темы волнуют жителей белорусских городов больше всего.

Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска-3

Ответы на какие вопросы хотят услышать белорусы? Смотрите в нашем опросе в видеоинформации.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Фотофакт

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