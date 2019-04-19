Где в Минске можно оставить ненужные вещи для тех, кто в них нуждается
Не так давно на автозаправках столицы появились необычные конструкции. Серые контейнеры для сбора ненужных вещей поставили работники Красного Креста. И если раньше, чтобы помочь нуждающимся, приходилось добираться до офиса районной организации, то теперь поделиться гардеробом можно, так сказать, прямо с колёс.
Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
Практически в каждой семье есть автомобиль. И чтобы не таскать эти пакеты на руках, достаточно удобно заехать на заправку, опустить эти вещи прямо в контейнер.
После зимы избавляются от старых пуховиков, шапок и перчаток. Однако, самый большой спрос на обновки, которые подходят по сезону. Кроме того одежда, хоть и с чужого плеча, не должна быть похожа на ветошь. Шуба без пуговиц или воротника мало чем поможет нуждающимся. Впрочем, не тот фасон – это только полбеды, уверяют специалисты Красного Креста. Куда важнее, чтобы в этот ящик не попадали сюрпризы от недобросовестных жителей.
Андрей Богданов:
Один из критериев: почему мы выбирали именно заправки. Он находится под камерами. Это стимулирует людей не забрасывать туда мусор.
Константин Долгих, начальник автозаправочной станции:
На АЗС присутствует видеонаблюдение. Одна из камер направлена на контейнер. По сути контроль производится 24 часа 7 дней в неделю.
Между тем, поговорка «с миру по нитке» работает, как никогда. Нередко здесь находят вещи с этикетками и даже одежду именитых брендов. После дезинфекции она отправляется в офис организации. Там и распределяется среди нуждающихся. К слову, контейнер для сбора не бывает пустым практически никогда. Со слов руководства заправочной станции, каждый день кто-то приносит новый пакет.
Константин Долгих:
Может приехать несколько бабушек, которые звонят и узнают наличие этого контейнера, и привезти там два пакета условных. Может приехать представитель какой-либо организации и просто сразу же полконтейнера одной ходкой заполнить.
Евгений Шилов, СТВ:
Рубашки, куртки, штаны. Сегодня сотрудники Красного Креста получили около 200 кг гуманитарной помощи. Впрочем, такой же улов они соберут и на следующей неделе.
Кстати, в Беларуси таких конструкций с красной эмблемой уже ровно 30. Волонтёры и те, кому не все равно, сдают одежду в Гомельской, Брестской области и в Минске. В ближайших планах организации – расширение столичной сети. Чтобы как можно больше человек, в прямом смысле, прочувствовали тепло неравнодушных сердец соотечественников.