Передача опыта: более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска собрались на семинар в Минске

Новости Беларуси. Передача профессионального опыта. В Минске проходит семинар для оперативников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска из всех регионов страны.

Многие из них посвятили оперативной работе не менее десяти лет. Теперь им предстоит поделиться ценными советами и наработками с молодым поколением.