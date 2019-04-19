Прямой эфир

Передача опыта: более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска собрались на семинар в Минске

19 апреля 2019 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Передача профессионального опыта. В Минске проходит семинар для оперативников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска из всех регионов страны.

Многие из них посвятили оперативной работе не менее десяти лет. Теперь им предстоит поделиться ценными советами и наработками с молодым поколением.

Передача опыта: более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска собрались на семинар в Минске -1

Передача опыта: более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска собрались на семинар в Минске -3

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Естественно, мы хотим сегодня сформулировать для себя и для целой службы определенные перспективы развития ее на будущее. Именно с уклоном повышения профессионального мастерства, каким-то аспектам, которые произошли за это время, поскольку преступность на месте не стоит и развивается достаточно динамично. Я уже неоднократно говорил, что мы должны не просто поспевать за этим развитием, но и быть впереди.

Еще одна цель мероприятия – улучшение имиджа службы для молодого поколения сыщиков и международное сотрудничество при розыске лиц и транспортных средств.

Передача опыта: более 500 руководителей и сотрудников уголовного розыска собрались на семинар в Минске -6

# Следственный комитет Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где в Минске можно оставить ненужные вещи для тех, кто в них нуждается
19 апреля 2019 07:07

Где в Минске можно оставить ненужные вещи для тех, кто в них нуждается

«Судьи хватаются за голову, потому что безграмотно составлены протоколы». В чём проблема с защитой авторских прав в Беларуси?
18 апреля 2019 20:44

«Судьи хватаются за голову, потому что безграмотно составлены протоколы». В чём проблема с защитой авторских прав в Беларуси?

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса
18 апреля 2019 20:36

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса