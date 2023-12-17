Военно-патриотическому клубу «Доблесть» исполнилось 2 года. В ВЧ 3310 встретились воспитанники, их родители и командование ВВ

Новости Беларуси. Пример для сверстников и гордость родителей. Первый военно-патриотический клуб в Минской области «Доблесть» отмечает свою вторую годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковой части 3310 встретились воспитанники клуба, их родители, командование внутренних войск и почетные гости. Детям есть что показать. Они уже ловко забираются вверх по скалодрому, владеют приемами рукопашного боя, могут оказать первую помощь, а также метко стреляют из пневматического оружия и отлично знают устройство автомата Калашникова.

Артур Вечерко, воспитанник ВПК «Доблесть»:

С детства нравились всякие автоматы, винтовки. Рукопашный бой неплохо. Учимся защищать себя, постоять за себя. Сплоченный коллектив – всегда помогут, поддержат, если что, расскажут.

Иван Сокальский, отец воспитанницы ВПК «Доблесть»:

Дети, которые посещают этот клуб (я говорю сейчас не только про своих детей, но и про всех детей, которых я здесь видел), приходят сюда с горящими глазами, с огромным желанием узнать что-то новое. А инструкторы, которые работают с ними, офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту, – это профессионалы своего дела. Потому что имел удовольствие участвовать в занятиях вместе со своими детьми, проходил полосу препятствий, сейчас на занятиях по рукопашному бою. Я скажу, что интенсивность занятий очень высокая, дети выкладываются на 100 %.