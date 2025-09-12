«Польские паны снова чудят». Дзермант о закрытии последнего пункта пропуска на границе с Беларусью

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Польские паны снова чудят. Полностью перекрыли границу с нами и кричат на всю Европу об атаке на свою территорию непонятно чьими дронами. Попробуем разобраться, зачем они все это делают.

Официальной причиной закрытия белорусско-польской границы с их стороны, согласно премьер-министру Польши Дональду Туску, называется проведение учений «Запад-2025». Поляки якобы опасаются, что это будет опасно для их страны. Но учения «Запад» проходят в рамках Союзного государства Беларуси и России не первый год. В них будут отрабатываться маневры союзной группировки войск, действующей с 2000 года. Беларусь еще в начале лета приняла решение о переносе учений вглубь страны, подальше от границ недружественных государств. Это должно было продемонстрировать польской стороне мирное намерение официального Минска и нежелание Беларуси проводить военную эскалацию.