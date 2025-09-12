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«Польские паны снова чудят». Дзермант о закрытии последнего пункта пропуска на границе с Беларусью

12 сентября 2025 17:20
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

«Польские паны снова чудят». Дзермант о закрытии последнего пункта пропуска на границе с Беларусью-2

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Польские паны снова чудят. Полностью перекрыли границу с нами и кричат на всю Европу об атаке на свою территорию непонятно чьими дронами. Попробуем разобраться, зачем они все это делают.

«Польские паны снова чудят». Дзермант о закрытии последнего пункта пропуска на границе с Беларусью-4

Официальной причиной закрытия белорусско-польской границы с их стороны, согласно премьер-министру Польши Дональду Туску, называется проведение учений «Запад-2025». Поляки якобы опасаются, что это будет опасно для их страны. 

Но учения «Запад» проходят в рамках Союзного государства Беларуси и России не первый год. В них будут отрабатываться маневры союзной группировки войск, действующей с 2000 года. Беларусь еще в начале лета приняла решение о переносе учений вглубь страны, подальше от границ недружественных государств. Это должно было продемонстрировать польской стороне мирное намерение официального Минска и нежелание Беларуси проводить военную эскалацию.

«Польские паны снова чудят». Дзермант о закрытии последнего пункта пропуска на границе с Беларусью-6

В ответ же Варшава организовала на территории Беларуси шпионскую деятельность с целью получить секретную информацию об учениях. Польская сторона привлекла к этому даже католического священника. Используя наши учения как повод, мы видим, что фактически организована блокада западной границы Беларуси. 

Причем это бьет не только по нашим интересам, но прежде всего по интересам Китая и его проекта «Пояса и пути», так как через железнодорожный переход «Брест – Тересполь» проходит до 80 % транзита его северной континентальной части.

Подробности в видео.

# Международная политика # Алексей Дзермант # Авторская журналистика на СТВ

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