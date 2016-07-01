Самую большую детскую поликлинику в стране открыли в Минске 1 июля

Новости Беларуси. А в Минске 1 июля открыли самую большую в стране детскую поликлинику. Она включает несколько педиатрических, стоматологическое, отделение лучевой и функциональной диагностик и ряд других. Кроме этого, есть два блока детских бассейнов и блок бальнеолечения.

Детская поликлиника полностью информатизирована и оснащена самым современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Савчук, главный врач УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника»:

Наша поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену на 3 педиатрических отделения. На каждом участке у нас где-то будет около 800 – 900 детей. Это достаточно комфортная, рациональная цифра для работы врача-педиатра. Поликлиника оснащена по последнему слову информационных технологий. Мы уже демонстрировали талонную систему через инфокиоски, через электронную очередь. Не надо стоять возле окошка, то есть все очень комфортно.