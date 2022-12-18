Самолёты из Москвы в Минск продолжают летать в штатном режиме

Самолёты из Москвы в Минск летают в штатном режиме. Несмотря на снегопад, переносов и отмен пока не планируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее задержались лишь два утренних рейса из Шереметьево. При этом расписание по другим направлениям выглядит не так радужно. В общей сложности в Москве отменены 13 рейсов, ещё 50 задержаны.

В Москве самый сильный снегопад за 70 лет, задерживаются и отменяются авиарейсы (подробности тут).

Подписывайтесь на нас в Telegram!