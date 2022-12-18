Сотрудники милиции приняли участие в акции «Наши дети»

Новости Беларуси. На защите не только правопорядка, но и счастливого детства. Сотрудники УВД Минской области присоединились к благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подарками, Дедом Морозом и Снегурочкой они посетили специализированный дом ребенка в Слуцке. Под елкой воспитанники учреждения нашли игрушки, детское питание, а также средства гигиены. Но главное – ребята с нелегкой судьбой ощутили заботу. Подарить тепло и веру в новогоднее чудо остается главной задачей рождественской акции. К эстафете добра в Минской области присоединился и Белорусский союз женщин.

Евгений Баранов, заместитель оперативной роты милиции особого назначения УВД Миноблисполкома:

В канун рождества и Нового года всегда приятно делать подарки, особенно тем, кто в них действительно нуждается – нашим детям. Часть подарков была закуплена за счет средств, полученных мною в счет моральной компенсации в рамках судебного заседания.