Прямой эфир

Сотрудники милиции приняли участие в акции «Наши дети»

18 декабря 2022 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На защите не только правопорядка, но и счастливого детства. Сотрудники УВД Минской области присоединились к благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники милиции приняли участие в акции «Наши дети»-1

С подарками, Дедом Морозом и Снегурочкой они посетили специализированный дом ребенка в Слуцке. Под елкой воспитанники учреждения нашли игрушки, детское питание, а также средства гигиены. Но главное – ребята с нелегкой судьбой ощутили заботу. Подарить тепло и веру в новогоднее чудо остается главной задачей рождественской акции. К эстафете добра в Минской области присоединился и Белорусский союз женщин.  

Сотрудники милиции приняли участие в акции «Наши дети»-4

Евгений Баранов, заместитель оперативной роты милиции особого назначения УВД Миноблисполкома:  
В канун рождества и Нового года всегда приятно делать подарки, особенно тем, кто в них действительно нуждается нашим детям. Часть подарков была закуплена за счет средств, полученных мною в счет моральной компенсации в рамках судебного заседания.  

Сотрудники милиции приняли участие в акции «Наши дети»-7

Напомним, акция «Наши дети» стартовала 15 декабря. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране и продлятся месяц. Ни один ребенок не останется без подарка.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Дети # общество # Евгений Баранов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года
18 декабря 2022 10:01

Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года

Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы
18 декабря 2022 08:58

Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы

«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
18 декабря 2022 08:11

«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск