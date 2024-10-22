Самолёт, на котором начинал летать Гагарин и космический корабль! Что ещё есть в новом музее под Минском?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. На аэродроме Липки распахнул свои двери удивительный музей! Открытие масштабной экспозиции приурочено к 90-летию аэроклуба!

Поклонники полетов, ликуйте! Кроме авиационного направления представлена и тема космоса. Ей посвящены два павильона! Теперь дотянуться до звезд можно, не покидая планету. Уникальные экспонаты расскажут о великих подвигах героев-летчиков и исследователей бескрайней Вселенной.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца:

Видите, желтая точечка? Это мы во всей Вселенной вот такие, чтобы вы понимали.

Минский аэроклуб Осоавиахима (сегодня – Центральный аэроклуб ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца) был основан в 1934 году. Благодаря слаженной работе профессиональной команды белорусский аэроклуб не перестает расти и развиваться во всех областях. Так, в год 90-летия со дня образования на территории легендарного аэродрома Липки решили возвести Музей авиации и космонавтики, где собраны уникальные экспонаты: от первых самолетов до космических ракет, а также личные вещи легендарных летчиков. Сокровищница знаний наконец открыла свои двери и с теплом встречает первых гостей!

Алексей Кременсков, летчик-инструктор авиационного звена Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца:

В нашем музее представлены личные вещи Юрия Алексеевича Гагарина, космонавтов Леонова, Климука, Коваленка, Новицкого и Марины Василевской. Ключевой экспонат музея – МиГ-15, первый серийный самолет со стреловидным крылом. Аппараты такого типа дали путевку в небо множеству летчиков, включая самого Юрия Гагарина.

Алексей Кременсков:

Перед нами находится самолет ЯК-18Т, на котором в 1954 году Юрий Алексеевич Гагарин начинал летать в саратовском аэроклубе. С этого самолета он начинал свою деятельность, налетал порядка 50 часов. Большая часть именно редких – это МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, в основном вся техника, которая была выпущена в первые годы после Великой Отечественной войны, первые реактивные самолеты. Ну, и те самолеты, которые уже строились и служили в Советском Союзе до 1991 года.

Позывной Юрия Алексеевича – Кедр. В память о герое Советского Союза на территории аэроклуба высадили дерево и установили бюст космонавта.

Николай Мочанский:

В первом павильоне у нас расположен космический корабль «Союз», он в космосе не был, потому что я его нашел здесь, у нас в Беларуси. Самое ценное, что мы можем сравнить «Союз», спускаемый аппарат, который находится в большом зале, и этот. Тот был в космосе. Вот эта плазма толщиной примерно 5 сантиметров сделана для того, чтобы космонавты не сгорели там.