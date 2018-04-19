Самолёт Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, прилетел в Минск

Новости Беларуси. Дорога длиною в шесть часовых поясов. В Минске 19 апреля встретили самолет Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В теперь уже родной аэропорт лайнер и его экипаж добирались по воздуху более 16 часов. За это время израсходовано порядка 25 тонн топлива. Все это ради мягкой посадки.

Первый коммерческий рейс новый авиалайнер совершит уже 24 апреля. Тогда завершатся все таможенные и технические процедуры. Рассчитан самолет на перевозку 76 пассажиров.