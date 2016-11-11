Движение на части улицы Ваупшасова планируют открыть в середине ноября

Новости Беларуси. И радостная новость для автомобилистов, чей путь лежит через улицу Ваупшасова.

На участке по улице Ваупшасова от Солтыса до Геологического проезда планируют открыть движение в начале следующей недели.

Сейчас здесь организована временная схема движения. Основной объем работ уже выполнен. Напоминаем, что реконструкция этого маршрута началась с перекладывания ливневого и канализационного коллекторов с увеличением диаметров сетей. Это позволяет повысить пропускную способность сооружений.

Параллельно с прокладкой сетей предусмотрено и расширение дороги.

Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2017 году,

после полного завершения укладки всех слоёв дорожного покрытия и благоустройства прилегающей территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ