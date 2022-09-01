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«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске

01 сентября 2022 09:36
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Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-1

Богатые урожаи в промышленных масштабах сегодня невозможны без питательной подкормки для почвы. На помощь аграриям приходят минеральные удобрения, важнейшее среди которых – калийная соль. А значит, от них зависит продовольственная безопасность.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-4

Каждая пятая тонна калийных удобрений на глобальном рынке производится на «Беларуськалии». Продукцию предприятия знают в 140 странах. Этот шахтерский год стал знаковым. Впервые в истории завода добыча руды превысила 60-миллионный рубеж. Как говорят шахтеры, подняли на-гора 60,9 миллионов тонн.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-7

И если раньше из недр извлекали только до 40 % полезного ископаемого, сейчас этот показатель вырос до 80 %. Инновационные технологии позволяют добывать калийную соль с участков, которые раньше считались недоступными.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-10

Яна Шипко, корреспондент:
Иногда шахтеры поднимают на поверхность не только полезные ископаемые, но и такие удивительные находки. Считается, что калийные залежи сформировались здесь 350 миллионов лет назад. А этот отпечаток ракоскорпиона их ровесник. По оценкам ученых, он на 100 миллионов лет старше динозавров.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-13

Так невольно солигорские горняки вносят свой вклад в палеонтологию. Впервые окаменелости ракоскорпиона в шахте обнаружили еще в 1976-м. С тех пор на предприятии собралась своя коллекция находок из палеозойской эры. В крайний раз отпечаток ракоскорпиона обнаружили в день нашего приезда как раз на 3-м рудоуправлении. Представители этого вымершего отряда были небольших размеров, но некоторые достигали двух метров в длину. Ученые предполагают, что именно они первыми из всех животных вышли на сушу.

«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске-16

Увидеть обитателей древнего моря, которому мы обязаны запасами калийной соли, можно в музее «Беларуськалия».

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# История # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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