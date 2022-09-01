«На 100 миллионов лет старше динозавров». Показываем отпечатки древних существ, которые нашли в Солигорске

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Богатые урожаи в промышленных масштабах сегодня невозможны без питательной подкормки для почвы. На помощь аграриям приходят минеральные удобрения, важнейшее среди которых – калийная соль. А значит, от них зависит продовольственная безопасность.

Каждая пятая тонна калийных удобрений на глобальном рынке производится на «Беларуськалии». Продукцию предприятия знают в 140 странах. Этот шахтерский год стал знаковым. Впервые в истории завода добыча руды превысила 60-миллионный рубеж. Как говорят шахтеры, подняли на-гора 60,9 миллионов тонн.

И если раньше из недр извлекали только до 40 % полезного ископаемого, сейчас этот показатель вырос до 80 %. Инновационные технологии позволяют добывать калийную соль с участков, которые раньше считались недоступными.

Яна Шипко, корреспондент:

Иногда шахтеры поднимают на поверхность не только полезные ископаемые, но и такие удивительные находки. Считается, что калийные залежи сформировались здесь 350 миллионов лет назад. А этот отпечаток ракоскорпиона – их ровесник. По оценкам ученых, он на 100 миллионов лет старше динозавров.