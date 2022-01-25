Приглашены 250 учёных. Президент проведёт торжественную церемонию награждения

Новости Беларуси. Научная элита Беларуси во Дворце Независимости. 25 января здесь пройдет торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Научная элита Беларуси во Дворце Независимости. 25 января здесь пройдет торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым Национальной академии наук вручит Президент. Но прежде ожидается обстоятельный разговор. На встречу приглашены 250 ученых. Как поделился деталями Telegram-канал «Пул Первого», на докладной рукой главы государства так и было обозначено: «заседание-совещание».