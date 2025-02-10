Герои среди нас – ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 99-летием

Герои среди нас! Люди, чьи судьбы – отражение целой эпохи – ветераны Великой Отечественной войны. Их жизнь – пример беззаветной любви к Родине и героизма. Не парадного или торжественного, а такого неподдельного и искреннего, с запахом пороха и сердцем, обожженным войной. В год 80-летия Великой Победы 99-летие встречает последний из числа ветеранов-пограничников в Брестской области – полковник Николай Мельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день – праздник по всем правилам стражей границы. Кристина Протосовицкая о стойкости часовых Родины.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На пограничных заставах после боевого расчета ровно в 20:00 начинаются новые пограничные сутки. И по доброй традиции ветеран Великой Отечественной войны Николай Мельник получает поздравления с днем рождения именно в это время. Последний из «зеленых фуражек». Адрес полковника Николая Никитовича безошибочно знает не одно поколение брестских страж границы. К почетному пограничнику Беларуси – строго по форме. Из неуставного разве что подарки, цветы и торт со свечами. Для именинника – обязательный атрибут. 99 – лишь предыстория к вековому юбилею.

Николай Никитович к началу Великой Отечественной войны остался сиротой, учащихся училищ тогда отправляли трудиться на заводы. В 1944-м молодого человека призвали в Красную армию. В конце 1940-х пришлось бороться с националистическим подпольем в Западной Украине. Среди многочисленных наград ветерана – ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды и за службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени. Общий стаж трудовой и воинской службы на благо Родины составляет 66 лет.