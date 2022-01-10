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Кочанова: люди поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, они глубоко изучают проект Конституции

10 января 2022 15:28
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Новости Беларуси. В Совете Республики продолжает работу общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В первой половине дня предложения заявителей выслушала спикер верхней палаты парламента. Первыми на личный прием с Натальей Кочановой пришли представители организации «Патриоты Беларуси». По их мнению, в Основном законе нужно прописать запрет пропаганды ЛГБТ.  

Кочанова: люди поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, они глубоко изучают проект Конституции-1

Предложения также высказывали предприниматели и писатели. Представители бизнеса ратуют за то, чтобы их не забывали выбирать для участия во Всебелорусском народном собрании. А вот литераторы затронули тему смертной казни.  

Люди пришли не только с глобальными, но и личными вопросами. Их волнует строительство жилья, благоустройство, бытовые проблемы. Каждая проблема взята на контроль, пообещали разобраться и помочь. Сейчас прием в Совете Республике продолжает вице-спикер верхней палаты парламента.  

Кочанова: люди поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, они глубоко изучают проект Конституции-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Когда мы организовали работу общественной приемной в Совете Республики, я предполагала, что люди придут не только с вопросами, которые касаются Основного закона нашей страны. Придут и со своими обыкновенными житейскими вопросами. В принципе, так и получилось. Но в большей степени сегодня то, что я услышала, конечно, это вопросы, которые касаются Основного закона нашей страны. И мне больше всего импонирует то, что люди глубоко изучают проект этого закона и приходят, действительно, с интересными предложениями, причем постатейно. Называют те статьи, которые вызвали у них какое-то сомнение.  

Радует то, что, в общем, люди в основном говорят о том, что они поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, те достижения оценивают, которые есть в нашей стране, и говорят о том, что это все надо сохранить. Это очень важно.  

Кочанова: люди поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, они глубоко изучают проект Конституции-7

Предварительная запись на прием в Совете Республики не требуется. С собой захватить нужно только лишь паспорт и, конечно, свои идеи. Попасть в общественную приемную со своими предложениями или замечаниями можно каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00.  

# Конституция # общество # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Фотофакт

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