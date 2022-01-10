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«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске

10 января 2022 15:34
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Новости Беларуси. Поздравить с Рождеством и окружить вниманием не только самых маленьких, но и взрослых. Поздравления 10 января принимали в минском Доме ребенка № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске-1

По доброй традиции Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «В ожидании Рождественских чудес». В 2022 году марафон добра продолжили.  

«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске-4

Визит митрополита Вениамина и министра здравоохранения Дмитрия Пиневича стал финальным событием акции.  

«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске-7

Во время встречи владыка совершил молебен, а затем малыши закружились в танце снежинок, водили хороводы с гостями и пели песни. Поддержка здесь нужна не только детям, но и взрослым – врачам, медсестрам, реабилитологам.  

«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:  
В эти дни, когда радость во всей вселенной, во всем мире, важно эту радость передать и тем, кто испытывает трудности, жизненные скорби, болезни. Очень важно в эти праздничные дни поддерживать врачей, которые несут это свое непростое служение, помогают детям. И достаточно непростые бывают заболевания, которые получается переболеть или ослабить.  

«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске-13

Сегодня здесь живут более 50 детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Воспитанники дома получили развивающие игрушки и сладкие угощения.  

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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