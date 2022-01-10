«Радость во всей вселенной, во всём мире». Министр здравоохранения и митрополит Вениамин посетили Дом ребёнка №1 в Минске

Новости Беларуси. Поздравить с Рождеством и окружить вниманием не только самых маленьких, но и взрослых. Поздравления 10 января принимали в минском Доме ребенка № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По доброй традиции Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «В ожидании Рождественских чудес». В 2022 году марафон добра продолжили.

Визит митрополита Вениамина и министра здравоохранения Дмитрия Пиневича стал финальным событием акции.

Во время встречи владыка совершил молебен, а затем малыши закружились в танце снежинок, водили хороводы с гостями и пели песни. Поддержка здесь нужна не только детям, но и взрослым – врачам, медсестрам, реабилитологам.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

В эти дни, когда радость во всей вселенной, во всем мире, важно эту радость передать и тем, кто испытывает трудности, жизненные скорби, болезни. Очень важно в эти праздничные дни поддерживать врачей, которые несут это свое непростое служение, помогают детям. И достаточно непростые бывают заболевания, которые получается переболеть или ослабить.