«Самое главное, что это полезно, в тренде». Посмотрите, как в Минске в ноябре купаются и бегают в лёгкой одежде

Новости Беларуси. Кто находит плюсы в температурном минусе, так это любители закаливания. 14 ноября в Минске стартовали воскресные закаливающие пробежки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединиться к морозоустойчивым любителям спорта могут все желающие.

Начинать профессионалы советуют постепенно – с бега в легкой одежде. Такой закал-бег очень популярен в Скандинавии. Он позволяет держать организм в тонусе и укрепляет иммунитет. Забеги будут проходить вокруг Комсомольского озера.

По желанию можно выбрать дистанцию на 2, 5 и 10 километров. После финиша столичные «моржи» открыли и купальный сезон в Свислочи.

Сергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:

Советую всем приходить к нам на тренировки закаливающие. Будет здесь баня стоять, в бане будем париться, окунаться. Весь комплекс услуг. Самое главное, что это полезно, в тренде. Сейчас вот эта пандемия идет. Надо укреплять иммунитет. Так что приглашаем всех на наши пробежки.

Анастасия Вовирис, участница забега:

Я чувствую себя сильнее, я не болею. В принципе, я уже без этого не могу, потому что закаливание надо регулярно делать. Если перестаешь заниматься закаливанием, то опять начинаешь, как и все, простужаться, болеть. Поэтому я стараюсь регулярно – раз в неделю, три раза в неделю. Здорово! А когда такая компания есть, это вообще очень весело.