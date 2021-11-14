«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продлится до 5 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за повышенного спроса.

Продолжить торговлю позволяет и погода. В эти выходные на ярмарках снова многолюдно.

Покупатели продолжают запасаться на зиму полноценным витаминным набором: овощами, фруктами, зеленью, орехами, медом. Кроме того, традиционно представлены рыба, мясо, бакалея и кондитерские изделия.

Василий Шепелевич, пасечник:

Меда в этом году пчелы принесли очень много, приходится реализовывать. Где друзья, где знакомые что-то берут. На сегодня на ярмарке, конечно, немножко лучше в том смысле, что больше народу ходит и больше спрашивают мед. В этом году уже литров 400 продал.

Все красиво, выставлено много товаров, поэтому удобно, не надо далеко ходить. Люди отовариваются рядом с домом.