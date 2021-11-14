Прямой эфир

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря

14 ноября 2021 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продлится до 5 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за повышенного спроса.

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря-1

Продолжить торговлю позволяет и погода. В эти выходные на ярмарках снова многолюдно.

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря-4

Покупатели продолжают запасаться на зиму полноценным витаминным набором: овощами, фруктами, зеленью, орехами, медом. Кроме того, традиционно представлены рыба, мясо, бакалея и кондитерские изделия.

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря-7

Василий Шепелевич, пасечник:  
Меда в этом году пчелы принесли очень много, приходится реализовывать. Где друзья, где знакомые что-то берут. На сегодня на ярмарке, конечно, немножко лучше в том смысле, что больше народу ходит и больше спрашивают мед. В этом году уже литров 400 продал.  

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря-10

Все красиво, выставлено много товаров, поэтому удобно, не надо далеко ходить. Люди отовариваются рядом с домом.  

«Не надо далеко ходить». Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до 5 декабря-13

Торговля осуществляется во всех районах столицы. Площадки разделены по двум направлениям: крупные торговые точки по городу, а также локальные во дворах. Свою продукцию на минские ярмарки везут производители со всех регионов. Здесь представлены как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства, а также частные подворья.

# Ярмарки в Минске # общество # Василий Шепелевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?
14 ноября 2021 11:15

В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?

Телеканал «Аль-Арабия» обратился к журналистам БСЖ за объективной информацией о беженцах на границе
13 ноября 2021 18:55

Телеканал «Аль-Арабия» обратился к журналистам БСЖ за объективной информацией о беженцах на границе

Эта ночь у беженцев на границе точно не будет такой, как предыдущие. И вот почему
13 ноября 2021 18:55

Эта ночь у беженцев на границе точно не будет такой, как предыдущие. И вот почему