«День покаталась и она снова встала». Новая машина ежемесячно ломается. Дилер кормит «завтраками»

Авто нет, обязательств полно. Минчанка Анна никак не предполагала, что, прикупив новенькую машинку, внезапно окажется в качестве пассажира транспорта общественного, а затем и вовсе на обочине своих прав.

Анна Кулик:

Машину приобрели в Lifan-центр в Минске в 2016 году. И уже в течение первого месяца мы обратились с первой поломкой. Практически каждый месяц либо два были обращения. То есть, постоянно были какие-то поломки. Причём, машина даже изначально не была подготовлена к продаже. Когда мы её приобрели, на это не обратили внимания. Очень много было недочётов, недоделок. И потом уже устраняли, когда начали пользоваться и платить за машину.

Совершенно несчастная обладательница, на первый взгляд, абсолютно нового авто сегодня о своих злоключениях с автодилером готова сигнализировать всеми возможными способами. Анна Кулик:

Понимая, что средств особенно нет на то, чтобы чинить, и, как мне озвучили, стоимость новой коробки – 3 тысячи евро на тот момент. Поэтому я стала давить на то, что у меня таких денег нет. Я хоть и женщина, но я понимаю, что за 60 тысяч в машине коробка не может «полететь». Написала одну претензию, вторую. Они опять починили, заменили по плану масло. Я один день покаталась, и машина снова встала. Я своим ходом доехала – на 40 км/час. И вот уже месяц прошёл. Они каждый день кормят «завтраками»: что они отправляют какие-то там графики, ждут ответа из Москвы, и последнее заседание якобы было сегодня.

Дефекты в чуде китайского автопрома возникали с завидной регулярностью: разнообразные поломки, поездки в сервисный центр, многочисленные починки. Недостатки один за другим обнаруживали себя. Спустя полтора года мытарств, терпению минчанки пришёл конец. Анна Кулик:

Я, вообще, просто хочу уже избавиться от этой машины. Потому что я понимаю, что если сейчас ответ из Москвы придёт о том, что они пойдут мне навстречу и починят опять уже бесплатно, то я понимаю, что через месяц эта машина опять будет у них в ремонте. А мне ещё до следующего августа выплачивать. И соответственно, через год машина вообще встанет, потому уже очень много видно некачественных всех неполадок. Поэтому я хотела бы разорвать договор. Я обращалась в общество защиты прав потребителей, и мне сказали, что на сегодня самым правильным решением будет отказаться от неё. Что любопытно, ужасающую трансформацию из сверкающей новым металлом ласточки в побитого жизнью воробья, наблюдал ещё один обладатель новенького авто этой же марки.