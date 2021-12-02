Еврокомиссия рассказала беженцам, в каких странах они могут просить убежище. Германии там нет
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. 2 декабря кризисный центр посетила делегация иранского МИД.
Подробности готов рассказать Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Напомню, это уже 25-е сутки для беженцев здесь, на белорусско-польской границе. Сегодня основным событием дня стало прибытие сюда, в логистический центр, официальной делегации Министерства иностранных дел Ирана (подробности здесь). Основная задача дипломатов была предложить, уговорить людей вернуться домой. Предложить соответствующую помощь. Но пока никто так сразу, с ходу не воспользовался этими услугами.
Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Очень теплая беседа состоялась между представителями Министерства иностранных дел Ирана и порядка 10 человек, которые представились гражданами Ирана. Им даны были консультации, обменялись телефонами. Они готовы помочь восстановить документы, если эти документы были утеряны во время событий на границе. Они готовы оказать визовую поддержку, купить билеты обратно домой. Если их количество будет достаточно большое, они готовы даже рассмотреть вопрос трансфера до Минска и трансфера домой. Либо это чартерный рейс, либо регулярный рейс, чтобы их переместить на родину.
Сергей Шуманский:
О том, как дальше будет развиваться ситуация с гражданами Ирана, и проявит ли кто-нибудь желание вернуться на родину – будем следить за ситуацией. Еще одним событием в ТЛЦ сегодня стала своеобразная студия рисования для детей (подробности здесь).
Несмотря на то, что для беженцев созданы все условия для комфортного пребывания при такой погоде – в ТЛЦ, напомню, поддерживается температура около 16 градусов. Сегодня очень холодно. Хоть температура плюсовая, но очень сильный ветер, практически даже нет людей здесь, на площадке. Хотя обычно здесь достаточно много людей в такое время. Это говорит о том, что им уже некомфортно на улице. Такая интересная особенность – появилась сегодня информация – вчера Еврокомиссия предложила такой вариант, что якобы беженцы могут просить убежища только в трех странах Евросоюза.
Это Польша, Латвия и Литва. Либо просить убежища в Беларуси. Сегодня Польша уже официально заявила о том, что они на такой шаг не пойдут, и, грубо говоря, эти беженцы у них в стране и не нужны. Получается, что снова диалог оборвался и снова Польша показала, что даже не собирается вспоминать об этих людях и не собирается им никаким образом помогать. Поэтому все остается на своих местах. Люди остаются здесь.