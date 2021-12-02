Еврокомиссия рассказала беженцам, в каких странах они могут просить убежище. Германии там нет

Сергей Шуманский, корреспондент: Напомню, это уже 25-е сутки для беженцев здесь, на белорусско-польской границе. Сегодня основным событием дня стало прибытие сюда, в логистический центр, официальной делегации Министерства иностранных дел Ирана ( подробности здесь ). Основная задача дипломатов была предложить, уговорить людей вернуться домой. Предложить соответствующую помощь. Но пока никто так сразу, с ходу не воспользовался этими услугами.

В иктор П ранюк, заместитель председателя Г родненского облисполком а: Очень теплая беседа состоялась между представителями Министерства иностранных дел Ирана и порядка 10 человек, которые представились гражданами Ирана. Им даны были консультации, обменялись телефонами. Они готовы помочь восстановить документы, если эти документы были утеряны во время событий на границе. Они готовы оказать визовую поддержку, купить билеты обратно домой. Если их количество будет достаточно большое, они готовы даже рассмотреть вопрос трансфера до Минска и трансфера домой. Либо это чартерный рейс, либо регулярный рейс, чтобы их переместить на родину.

Сергей Шуманский:

О том, как дальше будет развиваться ситуация с гражданами Ирана, и проявит ли кто-нибудь желание вернуться на родину – будем следить за ситуацией. Еще одним событием в ТЛЦ сегодня стала своеобразная студия рисования для детей (подробности здесь).

Несмотря на то, что для беженцев созданы все условия для комфортного пребывания при такой погоде – в ТЛЦ, напомню, поддерживается температура около 16 градусов. Сегодня очень холодно. Хоть температура плюсовая, но очень сильный ветер, практически даже нет людей здесь, на площадке. Хотя обычно здесь достаточно много людей в такое время. Это говорит о том, что им уже некомфортно на улице. Такая интересная особенность – появилась сегодня информация – вчера Еврокомиссия предложила такой вариант, что якобы беженцы могут просить убежища только в трех странах Евросоюза.