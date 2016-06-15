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Самая крупная детская поликлиника в Беларуси откроется через две недели в Каменной горке

15 июня 2016 17:56
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Новости Беларуси. Самая крупная детская поликлиника в стране менее чем через полмесяца распахнет двери для маленьких пациентов в столичном микрорайоне Каменная горка-2. Рассчитанная на 17 тысяч детей она будет оборудована по последнему слову техники.

Кстати, в этом году продолжается активная установка терминалов электронной очереди в поликлиниках и введение системы электронного рецепта. А к 2010 году планируют обеспечить каждого пациента электронной медицинской картой.

К слову, через пять лет минских участковых терапевтов переквалифицируют: они станут врачами общей практики.

Сегодня в столице насчитывается порядка семидесяти таких специалистов. В то время как врачей-терапевтов около шести сотен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Поликлиники в Минске

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