Движение по улице Клары Цеткин продолжится в прежнем режиме: работы начнутся лишь после 3 июля

Новости Беларуси. Движение по улице Клары Цеткин пока продолжится в прежнем режиме. Руководство Мингорисполкома пересмотрело даты изменения движения.

Ранее сообщалось, что улица Клары Цеткин на участке от улицы Кальварийской до площади Богушевича будет закрыта для движения всех видов транспорта с сегодняшнего дня в связи с проведением работ по строительству третьей линии метрополитена.

Сейчас же, ожидается, что работы начнутся только после 3 июля. Тогда же и станет известно о внесении изменений в транспортную карту города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.