Прямой эфир

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт

20 апреля 2019 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Субботник процесс заразительный и бодрящий. Сами того не замечая, бригады – а их на «Линии Сталина» 20 апреля было восемь – соревновались друг с другом в скорости высадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт-1

Мария Василевич, мисс Беларусь:
В таком месте посаженное дерево будет нести достаточно большой смысл. Я обязательно сюда буду возвращаться со своими друзьями и родственниками. Возможно, со своими будущими детьми. И буду рассказывать не только об этом великом месте, но и о том дереве, которое посадила.

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт-4

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт-6

# Субботники в Беларуси # общество # Мария Василевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»
20 апреля 2019 19:29

Президент Беларуси поздравил католиков с Пасхой: «Это великое таинство знаменует торжество жизни и добра»

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху
20 апреля 2019 19:28

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»
20 апреля 2019 18:48

Александр Лукашенко: «Я искренне уверен, я объехал весь мир – лучше наших женщин и девушек нет нигде»