Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску

Система видеонаблюдения, связь с водителем, зарядки для мобильных телефонов, а еще просторные салоны, которые могут вместить более 80 человек. Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами. Позаботились производители и о маломобильных пассажирах. А для максимальной работоспособности водителей – регулируемое сиденье и комфортная температура в кабине.

Ольга Логунова, водитель троллейбуса предприятия «Витебскоблавтотранс»:

Комфортно, удобно. В первую очередь это как и для водителей, так и для кондуктора, для пассажиров, когда у тебя есть кондиционер, все под боком, под руками.