Прямой эфир

Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску

10 сентября 2025 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Все для удобства пассажиров. Витебский парк общественного транспорта обновлен суперсовременными троллейбусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску-2

Система видеонаблюдения, связь с водителем, зарядки для мобильных телефонов, а еще просторные салоны, которые могут вместить более 80 человек. Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами. Позаботились производители и о маломобильных пассажирах. А для максимальной работоспособности водителей – регулируемое сиденье и комфортная температура в кабине.

Ольга Логунова, водитель троллейбуса предприятия «Витебскоблавтотранс»:
Комфортно, удобно. В первую очередь это как и для водителей, так и для кондуктора, для пассажиров, когда у тебя есть кондиционер, все под боком, под руками. 

Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску-4

Виктор Кожух, заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе предприятия «Витебскоблавтотранс»:
В условиях автономного хода и дорожного движения троллейбус имеет возможность совершения маневров. То есть даже когда работа троллейбуса осуществляется под контактной сетью, если где-то возникает ситуация, которая вызовет угрозу остановку движения троллейбусов, автономники проходят с возможностью объезда. 

Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску-6

Сейчас специалисты проверяют исправность узлов и агрегатов. В дальнейшем машины обкатают на линии, в салонах разместят QR-коды для оплаты проезда. Первых пассажиров по плану перевезут уже в середине сентября. Курсировать троллейбусы будут в густонаселенных районах города.

# Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Мёртвый беженец обнаружен недалеко от литовского Марцинкониса
10 сентября 2025 08:16

Мёртвый беженец обнаружен недалеко от литовского Марцинкониса

Визит группы дружбы парламента Алжира в Беларусь продлится до 13 сентября
10 сентября 2025 08:15

Визит группы дружбы парламента Алжира в Беларусь продлится до 13 сентября

Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко
10 сентября 2025 08:03

Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко