Новые современные троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Витебску

Все для удобства пассажиров. Витебский парк общественного транспорта обновлен суперсовременными троллейбусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все для удобства пассажиров. Витебский парк общественного транспорта обновлен суперсовременными троллейбусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система видеонаблюдения, связь с водителем, зарядки для мобильных телефонов, а еще просторные салоны, которые могут вместить более 80 человек. Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами. Позаботились производители и о маломобильных пассажирах. А для максимальной работоспособности водителей – регулируемое сиденье и комфортная температура в кабине.
Ольга Логунова, водитель троллейбуса предприятия «Витебскоблавтотранс»:
Комфортно, удобно. В первую очередь это как и для водителей, так и для кондуктора, для пассажиров, когда у тебя есть кондиционер, все под боком, под руками.
Виктор Кожух, заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе предприятия «Витебскоблавтотранс»:
В условиях автономного хода и дорожного движения троллейбус имеет возможность совершения маневров. То есть даже когда работа троллейбуса осуществляется под контактной сетью, если где-то возникает ситуация, которая вызовет угрозу остановку движения троллейбусов, автономники проходят с возможностью объезда.
Сейчас специалисты проверяют исправность узлов и агрегатов. В дальнейшем машины обкатают на линии, в салонах разместят QR-коды для оплаты проезда. Первых пассажиров по плану перевезут уже в середине сентября. Курсировать троллейбусы будут в густонаселенных районах города.