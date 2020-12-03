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Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома

03 декабря 2020 07:01
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Новости Беларуси. Уже с традиционной акцией «Футбол – детям» воспитанников детского дома навестили игроки клуба «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома-1

Дружба между местной командой и ребятами, которые по тем или иным причинам попали под опеку государства, завязалась около пяти лет назад. И футболисты всегда готовятся к таким встречам: ежегодно на заключительном матче сезона организовывают специальную зону, где болельщики могут оставить подарки для детей.  

Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома-4

На этот раз футболисты принесли с собой канцелярские товары и сладкие угощения. А главный тренер команды пополнил коллекцию ребят майкой лучшего бомбардира года клуба «Витебск» Иона Николаеску. Для поклонников игры номер один (а ребята – частые посетители стадиона) – это настоящий трофей.  

Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома-7

Алина Баркинхоева, пресс-атташе футбольного клуба «Витебск»:  
Мы ребят навещаем, собираем для них всегда памятные подарки, всегда ждем их у себя на матчах. Они нас активно поддерживают, всегда приходят. Их поддержка для нас важна. Поэтому мы считаем, что наша самоотдача в этом отношении довольно-таки важна. То есть чтобы наша связь с ними не угасала и взаимопонимание, а также дружеские отношения всегда сохранялись на нужном уровне.  

Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома-10

Сергей Зубакин, воспитатель витебского детского дома:  
Команда «Энергия» зародилась уже, наверное, лет шесть назад. Туда входят воспитанники детского дома нашего, наши выпускники. Мы участвуем в республиканских соревнованиях среди детских домов, а также на городском уровне участвуем в чемпионатах. Это тоже влияет на то, что дети наши социализируются, то есть они взаимодействуют с другими детьми посредством турниров.  

Футболисты клуба «Витебск» провели день с воспитанниками детского дома-13

Акция «Футбол – детям» проходит по всей стране. Для игроков местного клуба – это не единственный благотворительный марафон. В начале сезона они посещают с подарками молодых мам в витебском роддоме. В 2020 году впервые оказывали помощь и местному приюту для животных.  

# Благотворительная акция # общество # Алина Баркинхоева # Сергей Зубакин # Ион Николаеску # Фотофакт

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