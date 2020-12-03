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У лемура из Гродненского зоопарка появились подружка Санта. Почему она уехала из Вильнюса и как прошло знакомство?

03 декабря 2020 07:44
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке у кошачьего лемура Глобуса появилась подружка по кличке Санта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У лемура из Гродненского зоопарка появились подружка Санта. Почему она уехала из Вильнюса и как прошло знакомство?-1

История зверька до переезда в Гродно была грустной. Санта родилась в Испании, откуда переехала в Вильнюсский зоопарк. Но там ее не приняли местные сородичи. Так лемуру пришлось искать новый дом. Тем временем в Гродненском зоопарке давно подыскивали компанию всеобщему любимцу – годовалому Глобусу.  

У лемура из Гродненского зоопарка появились подружка Санта. Почему она уехала из Вильнюса и как прошло знакомство?-4

И вот перед Новым годом Санту на самолете доставили в Беларусь. Сотрудники зоопарка переживали, подружатся ли их пушистые подопечные. Но опасения оказались напрасны: лемуры друг другу понравились и готовы вместе встречать главный зимний праздник.  

У лемура из Гродненского зоопарка появились подружка Санта. Почему она уехала из Вильнюса и как прошло знакомство?-7

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Знакомство их прошло удачно. Они себя чувствуют замечательно, подружились. Отличия есть. Самка более спокойная, еще адаптируется, так как она пришла на чужую территорию. Наш Глобус очень активный, очень подвижный. Он еще стал более эмоциональным, более радостным.  

Как будет развиваться этот добрый зимний сюжет, в зоопарке пока не загадывают. Но, конечно, все надеются, что история мадагаскарских лемуров дружбой не ограничится.  

# Животные # общество # Алена Каминская # Фотофакт

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