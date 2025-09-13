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В Беларуси продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»

13 сентября 2025 07:55
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Мы продолжаем следить за ходом белорусско-российского учения «Запад-2025». На нем отрабатывается «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности». Цель – проверить, насколько страны могут обеспечить военную безопасность Союзного государства и насколько они готовы отразить возможную агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»-2

В ходе первого этапа учения войска оперативного командования проводят комплекс мероприятий по борьбе со средствами воздушного нападения противника, с диверсионно-разведывательными группами и готовятся к выполнению предстоящих задач. На втором этапе будет осуществляться управление войсками для разгрома противника и по восстановлению территориальной целостности Союзного государства.

В Беларуси продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025»-4

Подразделение в первую очередь получило задачу выдвинуться из одного района в другой, занять позицию, оборудовать передвижение техники и также всего личного состава. Первая группа, которая сюда приехала, естественно, была проведена прежде всего разведка, чтобы понять, достойно ли это место для занятия дальнейшей обороны и оборудования здесь командно-наблюдательного пункта и соответствующих позиций.

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России и началось накануне. Практические действия войск проходят на полигонах двух стран, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

# Военные учения # Беларусь-Россия

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