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Белорусские аграрии намолотили 9 млн тонн зерна

13 сентября 2025 07:45
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Будем считать, что к дню рождения главного города страны белорусские аграрии посвятили свою трудовую победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили 9 млн тонн зерна -2

Есть 9 миллионов тонн! Столько уже весит обще республиканский каравай. Вклад каждого региона – у вас перед глазами. В негласном соревновании между областями по объемам полученного урожая лидирует Минская область. Стоит отметить, что на эту же дату прошлого года в стране было собрано на миллион 383 тысяч тонн зерна и рапса меньше. Идем на рекорд. Впереди уборка кукурузы.

# Уборочная кампания

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