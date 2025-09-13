Белорусские аграрии намолотили 9 млн тонн зерна

Есть 9 миллионов тонн! Столько уже весит обще республиканский каравай. Вклад каждого региона – у вас перед глазами. В негласном соревновании между областями по объемам полученного урожая лидирует Минская область. Стоит отметить, что на эту же дату прошлого года в стране было собрано на миллион 383 тысяч тонн зерна и рапса меньше. Идем на рекорд. Впереди уборка кукурузы.