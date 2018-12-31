Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть

Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически одновременно о наступлении 2019-го оповестят красочные фейерверки. Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Лазерное шоу с оригинальным музыкальным сопровождением начнется в 01:30. Салютовать также будут у Ледового дворца спорта и в парке Уго Чавеса.