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Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть

31 декабря 2018 11:40
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть-1

Практически одновременно о наступлении 2019-го оповестят красочные фейерверки. Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Лазерное шоу с оригинальным музыкальным сопровождением начнется в 01:30. Салютовать также будут у Ледового дворца спорта и в парке Уго Чавеса.

Салют в Минске на Новый год-2019: где будем смотреть-4

# Новый год # общество # Фотофакт

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