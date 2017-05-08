Салют в Минске на 9 мая 2017 года. Когда смотреть?

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Дня Победы в Минске станет красочный салют в 30 залпов.

Он раскрасит небо над столицей в 23:00. Минчан и гостей города ожидает незабываемое зрелище, обещают организаторы.

Праздничный салют в Минске будет дан с пяти точек:



1. в районе площади Победы;

2. возле стелы «Минск – город-герой» на площадке перед Комсомольским озером;

3. в районе аэропорта Минск-1;

4. в деревне Зацень, вблизи водохранилища Дрозды;

5. микрорайон Восточный в Уручье на территории 120-й бригады Минобороны Беларуси



Видеоверсия салюта доступна по ссылке.