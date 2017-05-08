Прямой эфир

Салют в Минске на 9 мая 2017 года. Когда смотреть?

08 мая 2017 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Дня Победы в Минске станет красочный салют в 30 залпов.

Он раскрасит небо над столицей в 23:00. Минчан и гостей города ожидает незабываемое зрелище, обещают организаторы.

Праздничный салют в Минске будет дан с пяти точек:

1. в районе площади Победы;
2. возле стелы «Минск – город-герой» на площадке перед Комсомольским озером;
3. в районе аэропорта Минск-1;
4. в деревне Зацень, вблизи водохранилища Дрозды;
5. микрорайон Восточный в Уручье на территории 120-й бригады Минобороны Беларуси

Видеоверсия салюта доступна по ссылке.

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях (здесь подробнее). 

# общество # День Победы 2017

Другие новости рубрики

Все новости
Сражения и дипломаты среди зрителей: один из боев мая 1945 года реконструировали на «Линии Сталина»
08 мая 2017 13:40

Сражения и дипломаты среди зрителей: один из боев мая 1945 года реконструировали на «Линии Сталина»

«Кровь текла рекой». В восставшей из пепла деревни Пристань вспоминают страшные события 6 мая 1942 года
08 мая 2017 10:48

«Кровь текла рекой». В восставшей из пепла деревни Пристань вспоминают страшные события 6 мая 1942 года

День Победы в Беларуси: к месту поклонения памяти героев люди уже сейчас несут цветы
08 мая 2017 10:43

День Победы в Беларуси: к месту поклонения памяти героев люди уже сейчас несут цветы