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«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях

09 мая 2017 16:44
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«Спасибо за Победу, за мирное небо над головой, за возможность жить, творить». Слова благодарности ветеранам в эти минуты звучат и в социальных сетях. Артисты, музыканты, спортсмены и политики считают своим долгом поделиться историями своих семей. 

В каждом сообщении – признание, в котором строки: «главное – мир в каждой стране и каждой семье».

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -1


Певица Наталья Подольская


Супермодель Екатерина Доманькова


Гимнастка Ляйсан Утяшева


Павел Воля, резидент и ведущий Comedy Club


Продюсер Яна Станкевич


Ксения Мирная, супруга теннисиста Максима Мирного

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -3


Режиссер Алексей Голубев



Телеведущий Максим Галкин


Биатлонистка Дарья Домрачева

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -5


Певица Светлана Лобода

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -7




Эксперт моды Эвелина Хромченко



Фотограф Екатерина Рождественская


Музыкант Сергей Жуков


Актриса Равшана Куркова

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -9


Певица Анна Седокова


Певица и композитор Рита Дакота

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -11


Рэп-исполнитель и композитор Баста ​​​​​​​

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -13


Певица Лариса Грибалева 


Певица Ани Лорак ​​​​​​​

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -15


Группа IOWA​​​​​​​


Драматург, режиссер Евгений Гришковец ​​​​​​​

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -17


Певица и автор песен Анжелика Варум​​​​​​​

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях -19


Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

# Фотофакт # калейдоскоп # День Победы 2017

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