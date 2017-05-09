«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях

«Спасибо за Победу, за мирное небо над головой, за возможность жить, творить». Слова благодарности ветеранам в эти минуты звучат и в социальных сетях. Артисты, музыканты, спортсмены и политики считают своим долгом поделиться историями своих семей.

В каждом сообщении – признание, в котором строки: «главное – мир в каждой стране и каждой семье».