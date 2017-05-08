«Кровь текла рекой». В восставшей из пепла деревни Пристань вспоминают страшные события 6 мая 1942 года

Три дня и три зимы до Победы. 75 лет назад в деревне Пристань Минской области немецкие захватчики расстреляли всех мужчин. Женщинам и детям чудом удалось спастись. Каждый год в день страшной трагедии местные жители вспоминают тех, кого не стало теплым летним днем. Антаніна Сяргееўна ўсе 86 гадоў пражыла ў Прыстані. І той жудасны вясенні дзень, калі немцы расстралялі яе братоў помніць як сёння. Шостага мая, здаецца, і сонца свяціла тут па-іншаму.

Антаніна Лагавік, жыхар вёскі Прыстань:

Ехали партизаны, отсюда – немцы. И стреляли. И убили одного немца партизаны. Они приехали, оцепили село, собрали всех 128 человек, мужчин. И молодых, и парней – всех поубивали. Страшно было. Кровь текла рекой. На месцы растрэлу і сёння пустыр. На краі вёскі нібы і трава не расце. Менавіта тут, на гэтым узгорку, 6 мая 1942 года і сабраліся жыхары вёскі Прыстань. Як ім тады сказалі, прыйшлі яны сюды на сход. Але пасля нямецкія акупанты дазволілі жанчынам і дзецям ісці да хаты. Яны пабеглі вось за гэты ўзгорак, а тут адчуліся стрэлы. Гэта нямецкія акупанты з кулямётаў растрэльвалі мужчын. Як кажуць сведкі, па гэтай дарозе цяклі сапраўдныя крывавыя рэкі. І яшчэ тыдзень нават каровы не маглі ісці па гэтай дарозе. Нібы штосьці адчувалі.

А пасля выжыўшым прапанавалі ісці да хаты. Тых, хто паслухаўся і ўстаў, расстралялі ў спіну. Так у вёсцы засталося толькі чатыры мужчыны. Хаваць расстраляных забаранілі тры дні. Ды і не было з чаго зрабіць труну. Доскі прывозілі з суседняй вёскі знаёмыя. А кагосьці хавалі ў агульныя курганы. Марыя Дзмітрыеўна жыла тады насупраць таго самага крывавага ўзгорка. Праз усё жыццё яна пранесла з сабой успамін пра тое, як бабуля крычала: «Хавайся».