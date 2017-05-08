День Победы в Беларуси: к месту поклонения памяти героев люди уже сейчас несут цветы

Новости Беларуси. В торжественном молчании и праздничном обрамлении. Площадь Победы за день до 9 Мая украшают растущие вокруг обелиска тюльпаны. Какой бы не была погода, они зацветают именно в эту пору. Багровые мирные краски – напоминание о крови пролитой миллионами советских воинов за Победу.

В 72-й раз на белорусской земле ее отметят благодарные потомки. Именно здесь в центре столицы и пройдут основные торжества. Планируется, что в них примут участие тысячи человек. А многие уже сегодня приходят к месту поклонения памяти героев.

9 мая торжества на Площади Победы запланированы в полдень. Церемония возложение цветов и венков положит начало празднованиям. Вечером здесь состоится грандиозный концерт. Не менее насыщенные программы готовят и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.