Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске

Новости Беларуси. Мирный салют и ровно 30 залпов, как и тогда, в мае 1945. История поколения победителей сегодня у всех на слуху. И в Беларуси не осталось даже такой деревеньки, где бы не вспоминали героев той войны. Что уже говорить о городах.

Тысячи людей здесь собрались на площади Победы, чтобы порадоваться залпам красочного салюта.

Мирное небо Минска раскрасили десятки ярких выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.