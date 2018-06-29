Прямой эфир

Салют в Минске на 3 июля 2018 года. Во сколько и где смотреть?

29 июня 2018 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом.

Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00.

Салют в белорусской столице будут давать из шести огневых точек, расположенных в разных частях города.

Это:

парк 50-летия Победы у стелы «Минск – город-герой»,

улица Пригородная,

аэропорт Минск-1,

пустырь в районе Чижовского кладбища,

пустырь в районе водохранилища Дрозды,

военный городок – микрорайон Уручье.

На площадке у обелиска «Минск – город-герой» за пять минут до начала салюта пройдет ежегодная акция «Споем гимн вместе».

Официальный старт торжествам, которые приурочены к празднику, будет дан второго июля. В День Независимости продлится работа общественного транспорта – метро будет работать до 01:30, а наземный транспорт – до 02:00.

«Коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились: как готовилась к параду 3 июля единственная женская колонна 

# День Независимости-2018 # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина
29 июня 2018 14:34

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина

Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой
29 июня 2018 14:20

Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха
29 июня 2018 12:53

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха