Салют в Минске на 3 июля 2018 года. Во сколько и где смотреть?

Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом.

Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00.

Салют в белорусской столице будут давать из шести огневых точек, расположенных в разных частях города.

Это:

парк 50-летия Победы у стелы «Минск – город-герой»,

улица Пригородная,

аэропорт Минск-1,

пустырь в районе Чижовского кладбища,

пустырь в районе водохранилища Дрозды,

военный городок – микрорайон Уручье.

На площадке у обелиска «Минск – город-герой» за пять минут до начала салюта пройдет ежегодная акция «Споем гимн вместе».

Официальный старт торжествам, которые приурочены к празднику, будет дан второго июля. В День Независимости продлится работа общественного транспорта – метро будет работать до 01:30, а наземный транспорт – до 02:00.

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