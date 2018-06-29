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«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина

29 июня 2018 14:34
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Та страшная война разлучила тысячи семей. Единственное, что связывало их в то время – почта.

Пропахшие порохом, с выцветшими чернилами.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-1

Весточки с фронта – «жив-здоров» – ждали в каждой семье с таким же нетерпением, как и Великую Победу.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-4

В них – суровые окопные будни, признания любимым и родным.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-7

Правда, переписка близких людей не была личной, все письма проходили военную цензуру.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-10

Даже и этот милый зайка – трогательное послание на фронт любимому папе Менделю Левину от 5-летнего сына Леонида.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-13

«Здравствуй, мой дорогой папочка и все остальные папочки!», – так начиналось письмо будущего известного архитектора Беларуси.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-16

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
«Я перешёл в сад заводской. Сегодня мы рисовали Орбуз, а Лора нарисовала грушу. Нам дали подарки, там были ватрушки и пряник». Так долго, подробно, с детскими ошибками он пишет то, что сейчас трогает нас. И такой трогательный рисунок, в саду, видимо, это – яблоки нарисованы.

Заяц с горном и написано – пионер.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-19

Папа в своих воспоминаниях пишет, что, находясь в Киргизии, ёлку семья украшала письмами. Письма-треугольники, которые дедушка присылал.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-22

Для Галины Левиной эти письма – семейная реликвия. В 2008 году её отец, на основе своих детских заметок и военной переписки родителей, издал книгу «Война и любовь».

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-25

Его отец Мендель Мовшевич родился в Минске в 1905 году в семье печатника и был сотрудником электрическо-водопроводной станции «Эльвод». Именно он стал старшим производителем работ при строительстве Комсомольского озера.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-28

Торжественно открыть озеро планировали 22 июня, этого события ждала жена Лиза и вся семья. Но не случилось, началась война.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-31

Галина Левина:
Дедушка пошёл в военкомат, а женщины – мама и бабушка бежали из Минска, оказались беженцами в совершенно далёком от Минска месте – в Киргизии.

Этот период сохранился очень так ёмко в письмах.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-34

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-36

Бабушка пишет: «Что ты удивляешься, что я инвалид 2-ой группы? Война сделала так».

Это – результаты болезни тоже.

Они работали на заводах, потому что у неё было двое детей и надо же было их содержать.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-39

Вот эти тяжёлые работы и какие-то, видимо, болезни, которые были до войны – они обострились. И умерла она от дистрофии.

В своих заметках Лёня пишет: «Маму я помню смутно. Помню её гладкую прическу. Её большие глаза. Помню, как плакали, когда бежали из горящего Минска. Помню её теплые руки.

Без этих рук я ощущаю холод всю жизнь.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-42

Помню, как перевязывала меня большим платком крест-накрест».

Так война разъединила два сердца и сломала семью.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-45

Мендель Мовшевич продолжил служить во 2-ой роте инженерно-аэродромного батальона. Он строил аэродромы, успешно эвакуировал с линии фронта 14 самолётов Ил-2, за что был награждён орденом Красной Звезды.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-48

Одинокий солдат вернулся в Минск после войны, 5 июня 1945 года, в 4 утра он сошёл со ступенек вокзала. Первые проблески зари освещали мрачную картину разрушенного города.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-51

Тихо и безмолвно было вокруг. Там, где были густонаселённые места – теперь или пустырь, или поле.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-54

Галина Левина:
Вернуться в Минск можно было только по специальному разрешению. И в то время папа Леонида Левина был ещё на фронте. И в Минске никого не осталось. Часть семьи погибла в гетто. То есть, вызвать кому-то не представлялось возможным.

Были по семейным линиям контакты с семьёй Якуба Коласа.

И шаг по приглашению был сделан для того, чтобы вернуться в Минск.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-57

Но родной Пушкинский поселок – место, где до войны жила семья Левиных – выжил.

Находился он в районе современной улицы Кузьмы Чорного.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-60

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-62

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-64

К нему с вокзала дошел Мендель Мовшевич и очень расстроился. Их квартиру в деревянном бараке заняла другая семья. Осталось лишь скромное кудрявое деревце во дворе, которое до войны посадили с женой Лизой.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-67

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-69

«Туалет на 2 семьи. В каждой комнате окно с переплётами в решётку, как в тюрьме. Весной окна открываются настежь, врывается свежий воздух и поёт послевоенная весна».

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-72

Галина Левина:
«В шелесте листьев услышал я её тихий разговор. И почудилось мне, что она просит осмотреться кругом – не одиноко ли стоит это дерево.  

А сохранился ещё и кустарник, посаженный вместе.

Обнял я деревце, и упали на меня тяжёлые капли росы, и попрощался я с Лизой. Пишу это письмо, и впервые в моей жизни с глаз капают слёзы, и не стыжусь их.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-75

Дедушка Галины Левиной после войны продолжил работать в «Белпромпроекте» и завершил строительство минского озера. Он сумел сохранить в себе добро и оптимизм после страшной войны.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-78

Его чувство юмора обожали коллеги. Жаль, Мендель Мовшевич не дожил всего пару месяцев до открытия мемориала в Хатыни и не увидел творения своего сына.

«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина-81

Галина Левина:
«Война не смогла забрать только любовь», – это то, что сказал и написал отец, пережив войну и потерю родных, оставшийся один.

И пройдя эту жизнь творчески и по-человечески.

«И в этой любви была Победа над диким зверем». С годами не забываются уроки войны и особенно верно звучат слова: «Подвиг народа бессмертен».

# Беларусь помнит # общество # Галина Левина

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