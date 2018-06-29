«Обнял я деревце и попрощался с Лизой»: он вернулся с фронта и узнал, что жена умерла от дистрофии. История семьи архитектора Левина

Та страшная война разлучила тысячи семей. Единственное, что связывало их в то время – почта. Пропахшие порохом, с выцветшими чернилами.

Весточки с фронта – «жив-здоров» – ждали в каждой семье с таким же нетерпением, как и Великую Победу.

В них – суровые окопные будни, признания любимым и родным.

Правда, переписка близких людей не была личной, все письма проходили военную цензуру.

Даже и этот милый зайка – трогательное послание на фронт любимому папе Менделю Левину от 5-летнего сына Леонида.

«Здравствуй, мой дорогой папочка и все остальные папочки!», – так начиналось письмо будущего известного архитектора Беларуси.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

«Я перешёл в сад заводской. Сегодня мы рисовали Орбуз, а Лора нарисовала грушу. Нам дали подарки, там были ватрушки и пряник». Так долго, подробно, с детскими ошибками он пишет то, что сейчас трогает нас. И такой трогательный рисунок, в саду, видимо, это – яблоки нарисованы. Заяц с горном и написано – пионер.

Папа в своих воспоминаниях пишет, что, находясь в Киргизии, ёлку семья украшала письмами. Письма-треугольники, которые дедушка присылал.

Для Галины Левиной эти письма – семейная реликвия. В 2008 году её отец, на основе своих детских заметок и военной переписки родителей, издал книгу «Война и любовь».

Его отец Мендель Мовшевич родился в Минске в 1905 году в семье печатника и был сотрудником электрическо-водопроводной станции «Эльвод». Именно он стал старшим производителем работ при строительстве Комсомольского озера.

Торжественно открыть озеро планировали 22 июня, этого события ждала жена Лиза и вся семья. Но не случилось, началась война.

Галина Левина:

Дедушка пошёл в военкомат, а женщины – мама и бабушка бежали из Минска, оказались беженцами в совершенно далёком от Минска месте – в Киргизии. Этот период сохранился очень так ёмко в письмах.

Бабушка пишет: «Что ты удивляешься, что я инвалид 2-ой группы? Война сделала так». Это – результаты болезни тоже. Они работали на заводах, потому что у неё было двое детей и надо же было их содержать.

Вот эти тяжёлые работы и какие-то, видимо, болезни, которые были до войны – они обострились. И умерла она от дистрофии. В своих заметках Лёня пишет: «Маму я помню смутно. Помню её гладкую прическу. Её большие глаза. Помню, как плакали, когда бежали из горящего Минска. Помню её теплые руки. Без этих рук я ощущаю холод всю жизнь.

Помню, как перевязывала меня большим платком крест-накрест». Так война разъединила два сердца и сломала семью.

Мендель Мовшевич продолжил служить во 2-ой роте инженерно-аэродромного батальона. Он строил аэродромы, успешно эвакуировал с линии фронта 14 самолётов Ил-2, за что был награждён орденом Красной Звезды.

Одинокий солдат вернулся в Минск после войны, 5 июня 1945 года, в 4 утра он сошёл со ступенек вокзала. Первые проблески зари освещали мрачную картину разрушенного города.

Тихо и безмолвно было вокруг. Там, где были густонаселённые места – теперь или пустырь, или поле.

Галина Левина:

Вернуться в Минск можно было только по специальному разрешению. И в то время папа Леонида Левина был ещё на фронте. И в Минске никого не осталось. Часть семьи погибла в гетто. То есть, вызвать кому-то не представлялось возможным. Были по семейным линиям контакты с семьёй Якуба Коласа. И шаг по приглашению был сделан для того, чтобы вернуться в Минск.

Но родной Пушкинский поселок – место, где до войны жила семья Левиных – выжил. Находился он в районе современной улицы Кузьмы Чорного.

К нему с вокзала дошел Мендель Мовшевич и очень расстроился. Их квартиру в деревянном бараке заняла другая семья. Осталось лишь скромное кудрявое деревце во дворе, которое до войны посадили с женой Лизой.

«Туалет на 2 семьи. В каждой комнате окно с переплётами в решётку, как в тюрьме. Весной окна открываются настежь, врывается свежий воздух и поёт послевоенная весна».

Галина Левина:

«В шелесте листьев услышал я её тихий разговор. И почудилось мне, что она просит осмотреться кругом – не одиноко ли стоит это дерево. А сохранился ещё и кустарник, посаженный вместе. Обнял я деревце, и упали на меня тяжёлые капли росы, и попрощался я с Лизой. Пишу это письмо, и впервые в моей жизни с глаз капают слёзы, и не стыжусь их.

Дедушка Галины Левиной после войны продолжил работать в «Белпромпроекте» и завершил строительство минского озера. Он сумел сохранить в себе добро и оптимизм после страшной войны.

Его чувство юмора обожали коллеги. Жаль, Мендель Мовшевич не дожил всего пару месяцев до открытия мемориала в Хатыни и не увидел творения своего сына.