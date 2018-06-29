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Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой

29 июня 2018 14:20
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Новости Беларуси. 29 июня зарубежная делегация посетила мемориальный комплекс «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой-1

В ее составе находится экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Он отметил, что история его семьи тесно связана с лагерем смерти «Тростенец» (подробнее здесь).

Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой-4

Хайнц Фишер, Федеральный президент Австрии в 2004-2006 гг.:
В Беларуси сохранены памятники войны. Хочу поблагодарить правительство и Президента страны за вклад, который вносится в этом направлении.

Экс-президент Австрии поблагодарил правительство и Президента Беларуси за сохранение памяти о Второй мировой-7

Долгое время мы в Австрии не знали о «Малом Тростенце», однако 15 лет назад начала появляться информация об этом концентрационном лагере. Восемь лет назад мы начали активно работать, чтобы установить имена погибших граждан. Последние 2-3 года – над тем, чтобы установить памятник жертвам.

# Вторая мировая война # общество # Хайнц Фишер # Фотофакт

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