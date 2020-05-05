Салют на 9 Мая в Минске: во сколько смотреть?

Новости Беларуси. Яркие огни в ночном небе. Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы в столице планируют сделать красочным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркие огни в ночном небе. Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы в столице планируют сделать красочным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он прогремит в небе поздно вечером 9 мая. Начало пиротехнического шоу – в 23.00. Кстати, декоративные огни разнообразных цветов и форм озарят небо сразу с восьми площадок.