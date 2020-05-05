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Салют на 9 Мая в Минске: во сколько смотреть?

05 мая 2020 13:30
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Новости Беларуси. Яркие огни в ночном небе. Праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы в столице планируют сделать красочным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Салют на 9 Мая в Минске: во сколько смотреть?-1

Он прогремит в небе поздно вечером 9 мая. Начало пиротехнического шоу – в 23.00. Кстати, декоративные огни разнообразных цветов и форм озарят небо сразу с восьми площадок.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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