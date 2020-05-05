Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»

Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»

05 мая 2020 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»-1

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных, на которых держатся наука и учебные процессы, учебное будущее. Поэтому это тоже очень важный шаг, что мы увидели. И если мы в условиях пандемии можем потерять эти светлые головы, то через несколько лет мы почувствуем этот удар на нашей науке и образовании.

# Коронавирус # общество # Андрей Карпунин

Другие новости рубрики

Все новости
Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»
05 мая 2020 13:23

Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный
05 мая 2020 13:13

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»
05 мая 2020 13:09

Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»