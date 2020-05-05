Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных, на которых держатся наука и учебные процессы, учебное будущее. Поэтому это тоже очень важный шаг, что мы увидели. И если мы в условиях пандемии можем потерять эти светлые головы, то через несколько лет мы почувствуем этот удар на нашей науке и образовании.