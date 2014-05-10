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Салют 9 мая 2014 в Минске

10 мая 2014 11:26
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Новости Беларуси. В 2014 году торжественная канонада прозвучала сразу из шести точек. Наибольшее число зрителей по традиции собралось у стелы «Минск-город герой», куда минчане и гости столицы приходят целыми семьями. 

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
30 залпов и более 80 наименований салютов. 69 год великой Победы.  В эту ночь праздничные композиции раскрасили небо над всей столицей. Огневые позиции разместили таким образом, что салют можно наблюдать, даже не выходя из дома. Не смотря на это, только возле стелы «Минск город-герой» собрались тысячи людей.

Минчане и гости столицы:
— Приехали из России. Салют очень любим смотреть. С дочкой второй год приезжаем, чтобы именно ей показать, чтобы она посмотрела, полюбовалась.
— Незабываемое зрелище. Множество огней. Сама по себе Беларусь многострадальная, очень много здесь прошло кровопролитных боев.
— Фейерверк был просто замечательный.
— Я приехал из Эстонии. У нас Евросоюз красивый, замечательный, но у вас чище и лучше.       

Почти 20 тонн пиротехники взлетели на полукилометровую высоту. На 10 минут ночной Минск «заиграл» всеми цветами радуги, ознаменовав Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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