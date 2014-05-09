Зоны гостеприимства в Минске: как и за кого болеют туристы вне ледовых арен?

Новости Беларуси. Гостей со всего мира 9 мая радушно встречали не только на ледовых аренах, но и в разных уголках Беларуси. Только в Минске открылись три большие зоны гостеприимства. Они разместились у Дворца спорта, возле Минского ледового дворца и в Студенческой деревне. В каждой из них можно купить что-то на память о Беларуси и о нашем Чемпионате, да и просто весело провести время, болея за любимую команду.

Болельщики из Чехии:

Мы приехали в Минск из Чехии. Это красивый город. Нам нравятся белорусские продукты.

Болельщики из Словакии:

Мы приехали вчера вечером. У вас очень хорошо. Мы идем на матчи: Чехия - Словакия, Словакия - Канада, Словакия - Франция. Мы пойдем посмотреть и на Беларусь.

Мы сегодня были на проспекте Независимости и посмотрели на празднование Дня Победы. Очень красиво!

Зона гостеприимства у Ледового дворца спорта отличается белорусским колоритом. Здесь гостей знакомят с белорусскими народными обрядами. Здесь же развернулась выставка экспонатов музея народного творчества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария и Стефания Шербец, туристы (Россия):

Нам очень понравилось. Мы прошли весь город - очень много достопримечательностей.

Екатерина и Алексей Давиденко, туристы (Россия):

Очень красивый город, люди такие дружелюбные! Все улыбаются, помогают найти, если что-то где-то нужно.

Фела Хэсин, турист (Россия):

Я был во многих городах мира, но мне кажется, что Минск - это самый чистый город! У меня флаг белорусский и я очень люблю Беларусь!

В Студенческой деревни гостей развлекают молодежные музыкальные коллективы. Концертные программы подготовили детские творческие студии и столичные вузы. Праздничные гуляния продлятся до четырех утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Горбань (Казахстан):

Мы сегодня только утром прилетели. Все очень прекрасно, здорово! спасибо вам огромное! Будем болеть за Беларусь!

Константин Борисов (Россия):

Потрясающая страна, хорошие люди, везде порядок. Все белорусов поздравляю с Днем Победы!

Болельщики из Беларуси:

Приехали мы из культурной столицы Беларуси - из Витебска. Вчера приехали к друг, сейчас болеем за нашу белорусскую команду, которая будет сегодня играть с Америкой. Желаем победы нашей команде! И мы конечно же победим! Вперед Беларусь!