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Гомель встретил День Победы рекордным шествием

09 мая 2014 14:30
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Новости Беларуси. Гомель встретил День победы рекордным шествием. Более чем на километр растянулось праздничная коллона из 12 тысяч горожан и гостей города над Сожем. В почетном кортеже главное место, как и положено, заняли ветераны Великой Отечественной. Все слова благодарности и поздравления 9 мая, прежде всего, им, вынесшим на своих плечах все тяготы той войны.

Иван Курдесов ветеран Великой отечественной войны:
Состояние здоровья уже неважное, но с учетом того, что поздравляют, я молодею, чувствую, что я как будто во время войны разведчик главного разведуправления генерального штаба.

Средний возраст ветерана более 90 лет. И к тем солдатам Победы, кто 9 мая не смог оценить грандиозность торжества на городских улицах, праздник пришел в дом вместе с популярными артистами. В акции принял участие солист российской группы «Любэ» Николай Расторгуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы # Николай Расторгуев

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