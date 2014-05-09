Новости Беларуси. Гомель встретил День победы рекордным шествием. Более чем на километр растянулось праздничная коллона из 12 тысяч горожан и гостей города над Сожем. В почетном кортеже главное место, как и положено, заняли ветераны Великой Отечественной. Все слова благодарности и поздравления 9 мая, прежде всего, им, вынесшим на своих плечах все тяготы той войны.



Иван Курдесов ветеран Великой отечественной войны:

Состояние здоровья уже неважное, но с учетом того, что поздравляют, я молодею, чувствую, что я как будто во время войны разведчик главного разведуправления генерального штаба.



Средний возраст ветерана более 90 лет. И к тем солдатам Победы, кто 9 мая не смог оценить грандиозность торжества на городских улицах, праздник пришел в дом вместе с популярными артистами. В акции принял участие солист российской группы «Любэ» Николай Расторгуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.