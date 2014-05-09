Игроки и тренеры российской сборной по хоккею 9 мая возложили цветы к стелле «Минск–город герой»

Новости Беларуси. Участники праздника 9 мая не только белорусы, но и многочисленные гости, которые приехали на Чемпионат мира по хоккею.

Сегодняшний день для российской сборной начался не совсем обычно. Перед ответственной тренировкой, накануне первого матча чемпионата, спортсмены отдали дань памяти тем, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Утром игроки сборной и тренеры возложили цветы к стелле «Минск – город герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России:

Общественность всегда вспоминает этот день Победы. Очень сложно играть, потому именно в этот день все хотят победы. И мы, конечно, хотим, но спорт есть спорт, трудно запланировать, хотя мы будем все делать, стараться.