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Сакура зацвела в Минске: где посмотреть?

29 апреля 2019 12:03
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Где в Минске посмотреть на цветущую сакуру, рассказали в программе «Большой город».

В столице зацвела сакура. Экзотические деревья украсили Сендайский сквер и Ботанический сад. Аллею молодых сакур также можно увидеть в парке Дружбы народов.

Сакура зацвела в Минске: где посмотреть?-1

Пышные цветы японской вишни символизируют молодость и красоту. Минчане уже активно делятся фотографиями в соцсетях.

Сакура зацвела в Минске: где посмотреть?-4

# Дерево # общество # Фотофакт # растения

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