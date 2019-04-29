Сакура зацвела в Минске: где посмотреть?

Где в Минске посмотреть на цветущую сакуру, рассказали в программе «Большой город».

В столице зацвела сакура. Экзотические деревья украсили Сендайский сквер и Ботанический сад. Аллею молодых сакур также можно увидеть в парке Дружбы народов.