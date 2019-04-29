«В течение недели погибло 2 человека». Почему технические водоёмы опасны для купания?

Игорь Чужов, председатель районной организации ОСВОД Фрунзенского района г. Минска: В прошлом году на одном из водоёмов по улице Горецкого, который является техническим водоёмом и категорически запрещён не только для отдыха, но и для купания... Вход в воду запрещен категорически! Стоят таблички, предупреждающие об опасности. Стоят таблички о запрещении захода в воду, но тем не менее в течение одной недели погибло два человека.

Там что-то находится такое на дне, что представляется очень опасным для людей? Почему?

Артем Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Если смотреть сам карьер Горецкого, это технический водоём с глиняным дном, очень скользкое, через которое бьют холодные ключи. Никто никогда не делал никаких водолазных спусков для того, чтобы исследовать это дно. Никто не знает какой рельеф, никто не знает, когда в любой момент может пройти отвесная стена и человек может просто упасть вниз. И таких мест на территории Минска очень много. Целая комиссия принимает решение о том, что нужно запретить, потому что это русло искусственное, оно в бетоне, спуска к воде нет. Там может быть завилина, где-то может попадаться мусор в виде арматуры. У нас случаи были, например, на Филимонова, там купание запрещено. В прошлом году в состоянии алкогольного опьянения утонула женщина. В состоянии алкогольного опьянения 70-80% случаев.