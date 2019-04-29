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Какое место для купания в Минске самое тёплое?

29 апреля 2019 09:45
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С 1 мая в Беларуси официально открывается купальный сезон. С одной стороны новость, конечно, радостная, с другой стороны, наша страна подошла к данному событию с некоторыми потерями. В этом году количество пляжей, где будет разрешено купаться, уменьшиться. Например, закроют ранее разрешенные места в силу того, что они уже заросли и не соответствуют современным нормам. В настоящее время эта тема на контроле у исполкомов.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев и председатель районной организации ОСВОД Фрунзенского района г. Минска – Игорь Чужов.

Из 26 разрешённых мест, где можно купаться в Минске, какое самое тёплое?

Артем Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
По моей оценке, я думаю, что это Комсомольское озеро, потому что оно мелкое, в принципе. Этот пляж №6, который функционирует возле моста на Орловской, он прогревается лучше всех.

Какое место для купания в Минске самое тёплое? -1

# Правила безопасности # общество # Артем Дядев # Игорь Чужов # Фотофакт

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