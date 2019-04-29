Челлендж запустили в соцсетях в честь Дня Победы. Что нужно сделать?

Александра Луговская, координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы»: В социальных сетях мы запустили интернет-челлендж «Беларусь помнит». Каждый желающий может разместить свои фотографии с живыми ветеранами, а также со своими родными, которые воевали и прошли эту войну. Подписать кто это был, каких заслуг он добился, а также обязательно поставить хэштег # Беларусь_помнит .

Для тех, кто хочет ещё поучаствовать в конкурсе и выиграть за это какие-то призы, мы запустили конкурс фоторабот «Беларусь помнит», где до 22 июня мы будем собирать все фотографии участников. Фотоконкурс будет проходить в разных номинациях. Это как и наследники Победы, когда мы можем размещать свои личные фотографии, монументы Победы, это фотографии братских могил, памятников, это лица Победы, это лица наших ветеранов, это символы Победы, фотографии орденов, каких-то наград – много разных номинаций. Все подробности можно узнать на нашем сайте brsm.by.