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Челлендж запустили в соцсетях в честь Дня Победы. Что нужно сделать?

29 апреля 2019 10:17
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БРСМ на днях дал старт республиканскому патриотическому проекту «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы». Мероприятие прошло во Дворце культуры ветеранов в Минске.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы» – Роман Мамченко и координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы» – Александра Луговская.

Что интересного вы подготовили для молодёжи?

Александра Луговская, координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы»:
В социальных сетях мы запустили интернет-челлендж «Беларусь помнит». Каждый желающий может разместить свои фотографии с живыми ветеранами, а также со своими родными, которые воевали и прошли эту войну. Подписать кто это был, каких заслуг он добился, а также обязательно поставить хэштег #Беларусь_помнит.

Челлендж запустили в соцсетях в честь Дня Победы. Что нужно сделать?-1

Для тех, кто хочет ещё поучаствовать в конкурсе и выиграть за это какие-то призы, мы запустили конкурс фоторабот «Беларусь помнит», где до 22 июня мы будем собирать все фотографии участников. Фотоконкурс будет проходить в разных номинациях. Это как и наследники Победы, когда мы можем размещать свои личные фотографии, монументы Победы, это фотографии братских могил, памятников, это лица Победы, это лица наших ветеранов, это символы Победы, фотографии орденов, каких-то наград много разных номинаций. Все подробности можно узнать на нашем сайте brsm.by.

Челлендж запустили в соцсетях в честь Дня Победы. Что нужно сделать?-4

# БРСМ # общество # Роман Мамченко # Александра Луговская # Фотофакт

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