Челлендж запустили в соцсетях в честь Дня Победы. Что нужно сделать?

БРСМ на днях дал старт республиканскому патриотическому проекту «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы». Мероприятие прошло во Дворце культуры ветеранов в Минске.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы» – Роман Мамченко и координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы» – Александра Луговская.
Что интересного вы подготовили для молодёжи?
Александра Луговская, координатор проекта «Беларусь помнит. Цветы Великой победы»:
В социальных сетях мы запустили интернет-челлендж «Беларусь помнит». Каждый желающий может разместить свои фотографии с живыми ветеранами, а также со своими родными, которые воевали и прошли эту войну. Подписать кто это был, каких заслуг он добился, а также обязательно поставить хэштег #Беларусь_помнит.