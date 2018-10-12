Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Новости Беларуси. В честь Всех Святых. Беларусь готовиться к встрече патриарха Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он освятит главный престол знакового для нашей страны храма-памятника в Минске. Сакральное сооружение – величественное не только по виду, но и своему замыслу.

Строили всем миром. Ради сохранения памяти о цене мира в Беларуси. Под алтарём – лобным местом храма – крипта. Здесь покоятся останки защитников Отечества и хранится земля с мест боёв. Впрочем, сам храм воплощает в себе весь трагизм и величие нашей истории.

Храм, можно сказать, ровесник белорусского суверенитета (строительство начато в 91-м). Соблюдая все каноны византийского обустройства, благодаря твёрдому характеру настоятеля Фёдора Повного в интерьер вплетён национальный характер.

Протоирей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

До этого они работали так: проектор – на стенку с такого эскиза, и вперед. А здесь им пришлось по-настоящему быть творцами.

10 тысяч фаянсовых деталей – из России, мозаичное панно – дело рук белорусских мастеров. Теперь перед открытием в буквальном смысле сдувают пылинки с современного шедевра православного зодчества.

Виктория Крук, прихожанка:

Здесь столько вложено души, сил, любви. Поэтому, я думаю, это будет для всех место радости, душевного спокойствия. «Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых Всехсвятский храм до полного открытия – по-церковному сказать освящения – уже вошёл в историю страны.

Здесь прошла «Молитва за Беларусь». Под сводами православного комплекс при участии Президента Александра Лукашенко собрались представители государства со своими семьями и духовенства всех конфессий Беларуси.