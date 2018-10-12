Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери

Новости Беларуси. О тех, кто совершил материнский подвиг. 12 октября в молодечненском Дворце культуры с Днем матери поздравили 48 женщин из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. О тех, кто совершил материнский подвиг. 12 октября в молодечненском Дворце культуры с Днем матери поздравили 48 женщин из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ордена получили пять мам из Молодечно. С настоящими героинями и их буднями познакомилась Юлия Стриго.
Подробнее - в видеоматериале