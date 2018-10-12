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Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери

12 октября 2018 18:37
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Новости Беларуси. О тех, кто совершил материнский подвиг. 12 октября в молодечненском Дворце культуры с Днем матери поздравили 48 женщин из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Настоящие героини. Репортаж СТВ о тех, кто удостоен ордена Матери-1

Ордена получили пять мам из Молодечно. С настоящими героинями и их буднями познакомилась Юлия Стриго.

Подробнее - в видеоматериале

# Праздники # общество # Фотофакт

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